Hier erfahren Sie, was Sie am Donnerstag, den 31. März wissen müssen: Trotz der risikoaversen Marktatmosphäre schwächte sich der Dollar am Mittwoch gegenüber seinen Konkurrenten weiter ab, und der US Dollar Index fiel um mehr als 0,5%, bevor er am frühen Donnerstag in eine Konsolidierungsphase überging. Das US Bureau of Economic Analysis wird den Preisindex ...

