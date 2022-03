Der chinesische Photovoltaik-Hersteller erreichte den Rekord auf einer 210 mal 210 Millimeter großen Zelle. Das National Institute of Metrology of China hat Trina Solar dies zertifiziert.Trina Solar hat nach eigenen Angaben einen neuen Weltrekord für seine 210 mal 210 Millimeter großen monokristallinen n-type i-Topcon-Zellen erreicht. Es sei ein maximaler Wirkungsgrad von 25,5 Prozent verzeichnet worden, der vom National Institute of Metrology of China zertifiziert worden sei. Zuvor habe Trina Solar im hauseigenen State Key Laboratory of PV Science and Technology technische Probleme bei den selektiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...