Im Jahr 2021 haben schwere Hagelschauer die Versicherungen auf Trab gehalten - so auch die Schweizer Tochter des Allianz-Konzerns.Wallisellen - Im Jahr 2021 haben schwere Hagelschauer die Versicherungen auf Trab gehalten - so auch die Allianz Suisse. Jedoch hielt sich der finanzielle Schaden dank Rückversicherungen in Grenzen. Wachstum verspricht sich der neue Chef Ruedi Kubat im Geschäft mit KMU. Im Juni zogen beinahe täglich Hagelzüge über die Schweiz und verursachten vor allem an Autos beträchtliche Schäden.

