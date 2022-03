Ausgezeichnet werden die besten europäischen Akteure im Bereich der Vermögensverwaltung mit den Leitmotiven "Unabhängigkeit", "Integrität" und "authentische Vision".Genf - ERI Banking Software Ltd wurde bei den WealthBriefing European Awards 2022 als grosser Gewinner in den Kategorien" Change Management Process/Best Implementation of a Technology Solution' und "Transaction Processing Solution' ausgezeichnet. Ausgezeichnet werden die besten europäischen Akteure im Bereich der Vermögensverwaltung mit den Leitmotiven "Unabhängigkeit", "Integrität" und...

