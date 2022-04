Ende Februar 2022 waren die Apfelbestände 21% höher als letztes Jahr. Der Handel auf dem französischen Markt wird schwächer. Exporte an Drittländer verlangsamen sich ebenso wie an die EU. Bei den Birnenbeständen sind es 50% weniger als letztes Jahr, aber nahe an dem Fünfjahresdurchschnitt, wie der französische Ministeriale Statistikdienst für...

