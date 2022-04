Ein einzelnes Gen kann ein ganzes Ökosystem beeinflussen. Das zeigt ein UZH-Forscherteam in einem Laborexperiment mit einer Pflanze und dem dazugehörigen Ökosystem von Insekten.Zürich - Ein einzelnes Gen kann ein ganzes Ökosystem beeinflussen. Das zeigt ein Forscherteam der Universität Zürich in einem Laborexperiment mit einer Pflanze und dem dazugehörigen Ökosystem von Insekten. So fördern Pflanzen mit einer Mutation in einem bestimmten Gen Ökosysteme mit mehr Insektenarten. Die Entdeckung eines solchen «Schlüsselgens» könnte die derzeitigen Strategien zur Erhaltung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...