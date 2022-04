Nachdem der Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) zur Wochenmitte kurzzeitig über den 50-Tage-Durchschnitt und somit die Januartiefs zugelegt hatte, weckte dies Hoffnungen auf eine Rallyefortsetzung. Diese haben sich am Donnerstag mit einem heftigen Kursrutsch allerdings schnell wieder zerstreut, seit den Märztiefständen deutet sich sogar eine potenzielle Verkaufsformation in Kürze an. Leider deutet sich innerhalb des laufenden Abwärtstrends seit mindestens Juni letzten Jahres noch keine Bodenbildung ab, ...

