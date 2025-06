NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach Neuigkeiten im US-Glyphosat-Streit auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA die Meinung der US-Regierung einholen will und daher den "Solicitor General" um Stellungnahme gebeten hat, verzögere ein möglicherweise günstiges Ergebnis für den Agarchemiekonzern, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei aber nicht das schlimmstmöglichste Szenario für Bayer. Sollte das Gericht den Fall letztlich annehmen, könnte bis Juni 2026 noch eine positive Entscheidung getroffen werden./rob/ck/stw



