Nach dem Kauf der Photovoltaik-Wechselrichter kann die erweiterte Garantie im Webshop des Herstellers aktiviert werden. Die "Smart Warranty plus" umfasst sämtliche Bauteile des Wechselrichters sowie die Kosten des Austausches in den ersten fünf Jahren ab Inbetriebnahme und für die Zeit danach eine Materialgarantie.Kostal hat sein Garantieversprechen erweitert. Ab sofort biete der Hersteller für alle seine Photovoltaik-Wechselrichter bis 20 Kilowatt die "Smart Warranty plus" an. Sie umfasse sämtliche Bauteile des Wechselrichters sowie die Kosten des Austausches in den ersten fünf Jahren ab Inbetriebnahme ...

