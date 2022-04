Für die Definition der Biobrennstoffeigenschaft von Holzabfällen in der 44. BImSchV soll die DIN EN ISO 17225-4 herangezogen werden. Die Grenzwerte sind aber selbst für bestimmte naturbelassene Stamm- und Waldresthölzer nicht immer sicher einhaltbar, so die Holzwirtschaft. Zehn Verbände und Institutionen der Holzwirtschaft und erneuerbaren Energien fordern in einer gemeinsamen Stellungnahme eine Anpassung der Vollzugsempfehlung der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) zur 44. ...

