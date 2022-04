Baden-Baden - Die britische Alternative-Rockband Placebo ist mit ihrem neuen Album "Never Let Me Go" auf dem ersten Platz der Offiziellen Deutschen Album-Charts gelandet. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Auf Platz zwei steht neu der Deutschrap-Künstler Alligatoah mit "Rotz und Wasser", Platz drei geht an den US-Rapper Machine Gun Kelly mit dem neuen Album "Mainstream Sellout". In den Single-Charts gab es hingegen keine Bewegung an der Spitze: Miksu/Macloud & t-low bleiben mit "Sehnsucht" Platz eins. Rang zwei belegt weiterhin die britische Band Glass Animals mit ihrem Song "Heat Waves". Dritte ist auch in dieser Woche die US-Sängerin Gayle mit abcdfu.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

