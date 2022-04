Der italienische Energiekonzern plant, rund 600 Millionen Euro in den Ausbau seiner Modulfabrik in Süditalien zu investieren. Die Europäische Kommission wird sich mit rund 118 Millionen Euro an der Gesamtsumme beteiligen.von pv magazine International Das Unternehmen für erneuerbare Energien und Hersteller von Photovoltaik-Modulen, Enel Green Power, eine Einheit des italienischen Energieversorgers Enel, und die Europäische Kommission haben eine Zuwendungsvereinbarung unterzeichnet. Dies ermöglicht dem italienischen Unternehmen, seine 200-Megawatt-Fabrik für 3Sun-Heterojunction-Module in Catania ...

Den vollständigen Artikel lesen ...