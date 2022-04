Der europäische Solarverband Solar Power Europe hält bis zum Jahr 2030 einen Photovoltaik-Zubau in Europa von über einem Terawatt für möglich, um den Ausstieg aus den russischen Gaslieferungen zu unterstützen. Die EU-Energiekommissarin Kadri Simson nutzte sogar ein berühmtes Zitat von Mario Draghi, um ihre Entschlossenheit zum gleichzeitigen Aufbau von Zell- und Modulproduktion zu unterstreichen.Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Diskussion um die Energieunabhängigkeit hat der europäische Solarverband Solar Power Europe auf seiner Jahresveranstaltung am Donnerstag Maßnahmen vorgeschlagen, ...

