Vor einer Woche sprachen wir über eine mittelfristige DAX-Range, die seit der Fed-Sitzung am 16.03.2022 den Markt fesselte und die Volatilität in Richtung der langfristigen Mittelwerte brachte. In der Vorwoche blieb der Index noch in dieser Bandbreite (Rückblick): In dieser Woche zumindest konnte ein kurzfristiger Ausbruch vollzogen und die Bandbreite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...