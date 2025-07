NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 170,62 auf 188,32 US-Dollar angehoben. Analyst Edison Lee glaubt in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass die Nachfrage kurzfristig von vorgezogenen Käufen wegen der erwarteten Zölle angekurbelt wird. Außerdem erhole sich der Marktanteil des iPhone-Herstellers in China wieder. Längerfristig blieben die Risiken jedoch erhalten./rob/tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 12:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: US0378331005

© 2025 dpa-AFX-Analyser