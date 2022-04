Im letzten Geschäftsjahr dürfte vor Sondereffekten ein Fehlbetrag von 350 bis 400 Millionen Euro angefallen sein.Dublin - Europas grösste Billigfluggesellschaft Ryanair kann ihren absehbaren Jahresverlust kurz nach Ablauf ihres Geschäftsjahres genauer einschätzen. In den zwölf Monaten bis Ende März dürfte vor Sondereffekten ein Fehlbetrag von 350 bis 400 Millionen Euro angefallen sein, teilte das irische Unternehmen am Montag in Dublin mit. Unterdessen zählte Ryanair im März deutlich mehr Fluggäste als noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...