- BARCLAYS CUTS AVIVA TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 480 (468) PENCE - BARCLAYS CUTS HAYS PRICE TARGET TO 190 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 700 (770) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1665 (1719) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST GROUP TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 125 (106) PENCE - BARCLAYS RAISES M&G PRICE TARGET TO 226 (217) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1767 (1765) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS FULLER SMITH & TURNER PRICE TARGET TO 850 (1000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1750 (1900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 430 (555) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KINGFISHER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 335 (355) PENCE - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 590 (580) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 900 (880) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 365 (280) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 3260 (3200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3600 (3050) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1560 (1340) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 640 (480) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5780 (4850) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1836 (1882) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1800 (1875) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 1537 (1422) PENCE - 'BUY'



- CREDIT SUISSE CUTS AUTO TRADER PRICE TARGET TO 514 (532) PENCE - 'UNDERPERFORM'



