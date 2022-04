Die 23. Ausgabe der grössten Schweizer Finanzmesse adressiert unter dem Motto «The Future of Finance» die wesentlichen Herausforderungen, die sich den Finanzdienstleistern stellen.Zürich - Die 23. Ausgabe der grössten Schweizer Finanzmesse adressiert unter dem Motto «The Future of Finance» die wesentlichen Herausforderungen, die sich den Finanzdienstleistern stellen. So wird es am 27. und 28. April 2022 in der Halle 550 in Zürich Oerlikon darum gehen, wie sich die digitale und nachhaltige Zukunft in institutionellen Portfolios umsetzen lässt...

Den vollständigen Artikel lesen ...