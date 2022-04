Mit der Mitgliedschaft stärkt Retarus seine Position als führender E-Mail-Security-Anbieter in Europa.München - Retarus ist ab sofort Mitglied bei Hexatrust, einem französischen Verband führender IT-Sicherheitsanbieter, ähnlich dem deutschen Bundesverband IT-Sicherheit (TeleTrusT). Auch in Frankreich setzt sich Retarus verstärkt für innovative und sichere E-Mail-Security-Lösungen ein. Ziel des Enterprise-Cloud-Anbieters ist es, sein Partnernetzwerk in Frankreich weiter auszubauen sowie die...

Den vollständigen Artikel lesen ...