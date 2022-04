Vekselberg war mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ins Visier der USA geraten. Er war vor zwei Wochen vom dortigen Justizministerium sanktioniert worden.Zürich/Washington - Die spanische Polizei hat auf Ersuchen der USA eine Yacht des russischen Oligarchen Viktor Vekselberg festgesetzt. Das Schiff mit dem Namen «Tango» liegt jetzt in Mallorca. Den Wert der «Tango» schätzt das amerikanische Justizministerium (DOJ) auf mindestens 90 Millionen US-Dollar, wie das DOJ am Montag mitteilte. Vekselberg war mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ins...

