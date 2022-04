In Schreiben an die Bundesnetzagentur sowie an die zuständigen Bundesminister Habeck und Özdemir fordert der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. (DFHV), dass der Sektor Ernährung im Rahmen der Notfallstufe prioritär mit Gas versorgt wird. Bildquelle: Shutterstock.com "Um die Bevölkerung mit Obst und Gemüse versorgen zu können, brauchen die Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...