In ihrem jüngsten Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, senkt die Weltbank ihre BIP-Wachstumsprognose für Ostasien und den Pazifikraum für das Jahr 2022 und berücksichtigt dabei die wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine. Die wichtigsten Zitate "Die Region Ostasien und Pazifik wird 2022 voraussichtlich um 5,0% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...