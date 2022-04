Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet. Händler zeigen sich angesichts möglicher weiterer Sanktionen gegen Russland durch den Westen etwas überrascht über diese Stabilität.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet. Händler zeigen sich angesichts möglicher weiterer Sanktionen gegen Russland durch den Westen etwas überrascht über diese Stabilität. Auch die Möglichkeit, dass Russland die Erdgaslieferungen nach Europa bald einstellen könnte, stelle ein Risiko dar. Entsprechend könnten die höheren Ölpreise ebenfalls etwas...

Den vollständigen Artikel lesen ...