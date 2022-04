MACD, Marktführer für Trading Connectivity in der Schweiz kooperiert mit dem Business-to-Business Banking Dienstleister InCore Bank AG.Schlieren/Zürich - MACD, Marktführer für Trading Connectivity in der Schweiz kooperiert mit dem Business-to-Business Banking Dienstleister InCore Bank AG und bietet neu den Handel mit Kryptowährungen und einer Vielzahl von anderen digitalen Vermögenswerten an. Die gemeinsame Lösung ermöglicht sämtlichen MACD Kunden den automatisierten Handel und die Verwahrung nahtlos und ohne Integrationsaufwand...

