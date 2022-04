Der finnische Auftragshersteller wird Produktionskapazitäten für 257.000 Autos bereitstellen. Die Fertigung soll im zweiten Halbjahr 2023 starten. Den Verkaufpreis setzt Sion Motors jetzt mit 29.900 Euro brutto an, mehr als bislang geplant. Auch der Finanzierungsbedarf steigt.Der Sion, das Elektroauto von Sono Motors aus München mit Solarzellen in der Karosserie, wird in einem Werk des finnischen Auftragsherstellers Valmet Automotive in Uusikaupunki im Südwesten des Landes gebaut. Darauf haben sich die beiden Unternehmen jetzt verbindlich geeinigt. Valmet Automotive wird die Kapazitäten für die ...

