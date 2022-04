In Erwartung verschärfter Strafmassnahmen gegen Russland hat der EuroStoxx 50 am Dienstag spürbar nachgegeben.Paris / London - In Erwartung verschärfter Strafmassnahmen gegen Russland hat der EuroStoxx 50 am Dienstag spürbar nachgegeben. Nach den Kriegsverbrechen von Butscha präsentierte die EU-Kommission einen Vorschlag für ein umfangreiches Paket mit neuen Russland-Sanktionen. Es beinhaltet nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unter anderem ein Importverbot für Kohle aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...