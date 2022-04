Das Spin-off der ETH Zürich bietet Dienstleistungen zur Filterung von CO2 aus der Umgebungsluft an.Zug / Zürich - Der Vermögensverwalter Partners Group hat für seine Kunden in das Schweizer Unternehmen Climeworks investiert. Das Spin-off der ETH Zürich bietet Dienstleistungen zur Filterung von CO2 aus der Umgebungsluft an. Man habe für das Unternehmen gemeinsam mit dem Staatsfonds GIC aus Singapur eine Finanzierungsrunde von 600 Millionen Franken geleitet, teilte Partners Group am Dienstag mit.

