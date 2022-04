Im Jahr 2021 verbrauchten die Deutschen etwa 811.000 Tonnen Bio-Obst und -Gemüse, in Italien waren es 339.000. Der Verbrauch in Deutschland ist innerhalb von 4 Jahren um 84 % gestiegen; in Italien ist der Absatz zwischen 2017 und 2021 um 10 % gestiegen. Paolo Bruni, der Präsident von CSO Italien kommentiert: "Auf der Fruit Logistica in Berlin sind mehr als 30 italienische Obst-...

Den vollständigen Artikel lesen ...