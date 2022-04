Belastet wird der Euro durch den aktuell auf breiter Front aufwertenden Dollar.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch weiter bei knapp 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0891 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor etwa einem Monat. Aktuell notiert der Euro bei 1,0898 Dollar. Zum Franken bewegt sich die Gemeinschaftswährung mit aktuell 1,0144 weiter auf dem Niveau vom Vortag. Der US-Dollar hat sich derweil bei einem Stand von 0...

