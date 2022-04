Das Blatt am deutschen Aktienmarkt hat sich in den vergangenen Tagen gewendet. Nach der dreiwöchigen Erholungsphase im März ist nun der Abgabedruck deutlich zu spüren, Anleger verkaufen jegliche Kursgewinne direkt wieder. So sind jetzt auch die Tiefpunkte der vergangenen Woche bei knapp über 14.300 Punkten in Sichtweite und könnten einen weiteren Abwärtssog erzeugen, sollten Sie unterschritten werden. Nach den gescheiterten Versuchen eines Waffenstillstands in der Ukraine in der vergangenen Woche ...

