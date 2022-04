Die Ingka-Gruppe erwirbt zudem für 340 Millionen Euro neun Photovoltaik-Anlagen von Enerparc. Mit Svea Solar arbeitet Ikea künftig zusammen, um seinen Kunden Photovoltaik-Anlagen zu verkaufen.Die Ikea-Muttergesellschaft Ingka Investments hat am Mittwoch angekündigt, 340 Millionen Euro in den Aufbau von Photovoltaik-Anlagen in Deutschland und Spanien investieren zu wollen. Konkret geht es um den Erwerb von neun Photovoltaik-Kraftwerken von Enerparc. Die Projekte in Deutschland und Spanien seien Teil einer frühen Investitionsphase. Voraussichtlich Ende des Jahres werden sie baureif sein und im kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...