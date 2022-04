Das Flugzeugtechnikunternehmen investiert einen hohen zweistelligen Millionenbetrag am Standort Zürich-Flughafen.Zürich - Das Flugzeugtechnikunternehmen SR Technics will bis im Jahr 2024 zusätzlich 400 neue Arbeitsplätze schaffen und investiert einen hohen zweistelligen Millionenbetrag am Standort Zürich-Flughafen. Grund dafür ist, dass SR Technics neu auch den neuen Triebwerkstyp «GTF» der A320neo-Flugzeuge warten darf. SR Technics habe mit dem Triebwerkshersteller Pratt &

