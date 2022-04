Der Euro hat sich am Mittwoch bis zum Mittag von anfänglichen Verlusten erholt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Mittwoch bis zum Mittag von anfänglichen Verlusten erholt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0911 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen (1,0898). Im frühen Handel war der Kurs mit 1,0875 Dollar auf einen einmonatigen Tiefstand gefallen. Auch zum Franken hat sich der Euro wieder etwas gestärkt. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde zuletzt bei 1...

