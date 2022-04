Berlin - FDP-Fraktionschef Christian Dürr beharrt auf einem baldigen Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte. "Wir sind in einer neuen Phase der Pandemie und müssen auch bei der Frage der häuslichen Isolation auf Eigenverantwortung und gesunden Menschenverstand vertrauen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



"Insofern halte ich es nach wie vor für richtig, dass sich auch Corona-Infizierte ab Mai nicht länger verpflichtend isolieren müssen." Deutschland solle auch beim Isolationsschutz den europäischen Weg gehen, so Dürr. Andere Länder seien in dieser Frage Deutschland längst voraus. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte zuvor Pläne für ein schnelles Ende der Isolationspflicht für Infizierte wieder zurückgenommen.

