Nach einigen Treffen online und in Person, in Piemont, im November haben die Erzeugerorganisationen und Forschungszentren, welche die 3 wichtigsten Haselnuss erzeugenden Länder in Europa (Italien, Frankreich und Spanien) repräsentieren, entschieden, die "Corylus Europae Group" zu gründen. Bildquelle: Shutterstock.com Die Gruppe repräsentiert fast 80% der...

Den vollständigen Artikel lesen ...