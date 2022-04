Almerías Tomatenproduktion sank von 1.004 Millionen Kilo, die in der Saison 2016/17 erzeugt wurden, auf 725,17 Millionen Kilo in der letzten Saison 2020/21 auf eine Menge von 278,83 Millionen Kilo weniger, was einen Rückgang von 27,77% darstellt. Die Gewächshausfläche für Tomaten wurde um 1.717 ha reduziert, wie Hortoinfo berichtet. Bildquelle: Shutterstock.com Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...