Wiesbaden - Die reale Produktion in Deutschland ist im Februar 2022 gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent gestiegen. Im Vergleich zu Februar 2021 war die Produktion kalenderbereinigt um 3,2 Prozent höher, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar 2020 lag die Produktion im Februar 2022 saison- und kalenderbereinigt 3,8 Prozent niedriger. Diese Produktionslücke dürfte auf die anhaltende Knappheit an Vorprodukten zurückzuführen sein, durch die viele Unternehmen Probleme haben, eingehende Aufträge abzuarbeiten, so die Statistiker. Die Industrieproduktion stieg gegenüber Januar 2022 saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent. Innerhalb der Industrie nahm die Produktion von Konsumgütern um 4,4 Prozent und die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,5 Prozent zu.



Die Produktion von Investitionsgütern sank um 2,0 Prozent. Außerhalb der Industrie lag die Energieerzeugung um 4,9 Prozent höher und die Bauproduktion sank um 0,7 Prozent zum Vormonat. Für Januar 2022 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg der Produktion von 1,4 Prozent gegenüber Dezember 2021 (vorläufiger Wert: +2,7 Prozent).

