Die Erholung im DAX ISIN: DE0008469008, die nach einem Tief bei 12.439 Punkte am 07. März gestartet wurde, ist nach einem Hoch bei 14.925 Punkte am vorletzten Dienstag ins Stocken geraten und wurde von einer Abwärtsbewegung abgelöst. Am Mittwoch wurde das Tief bei 14.027 Punkte notiert und jetzt sieht es so aus, als ob der DAX die Unterstützung bei 14.000 Punkte verliert. Wird die Unterstützung nicht verteidigt, gibt es weiteres Abwärtspotenzial ...

