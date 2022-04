Simon Webber (Schroders): Klimavorreiter mit Kostenvorteilen

29.03.2022 - Klimavorreiter, also diejenigen Unternehmen, die ihre Aktivitäten schneller als andere dekarbonisieren, werden in den kommenden zehn Jahren gegenüber ihren Mitbewerbern einen wachsenden Kostenvorteil erreichen.

Unhaltbar niedrige CO 2 -Preise und Kompensationspreise von CO 2 -Emissionen haben dazu geführt, dass die Unternehmen die Kosten von CO 2 -Emissionen vernachlässigen.

Nun steht jedoch eine Wende an, die für unvorbereitete Unternehmen mit einer bösen Kostenüberraschung aufwartet.

2

Die CO 2 -Bepreisung macht Treibhausgasemissionen kostspielig. Solche Programme ermöglichen den Handel mit CO 2 -Emissionszertifikaten. Die Anzahl der verfügbaren Zertifikate wird im Laufe der Zeit schrittweise reduziert, sodass die Kosten für ein Zertifikat steigen und die Emissionen sinken, sodass die Unternehmen somit einen Anreiz erhalten, in die Reduzierung ihrer Emissionen zu investieren.

Unternehmen mit geringeren Emissionen müssen weniger Zertifikate kaufen, was ihnen einen Kostenvorteil verschafft.

Die akademische Forschung und Modellierung geht mehrheitlich davon aus, dass ein CO 2 -Preis von mindestens 100 Euro pro Tonne (t) erforderlich ist, um die globale Wirtschaft zu dekarbonisieren und den Klimawandel zu bekämpfen.

Niedrige CO 2 -Preise oder eine ganz ausbleibende Bepreisung von CO 2 -Emissionen in einigen Regionen haben eine bestimmte Verhaltensweise und Produktion gefördert. Dies wird sich nun ändern.

Wir konnten in den vergangenen Jahren bereits beobachten, welch immense Auswirkungen das Emissionshandelssystem (EHS) der EU hat, wo der Preis für Kohlenstoff Anfang dieses Jahres auf etwa 100 Euro pro Tonne (derzeit etwa 80 Euro pro Tonne) gestiegen ist. Davon profitieren kohlenstoffarme Produzenten.

Die folgende Grafik zeigt beispielsweise die Outperformance von Aktien emissionsarmer europäischer Stromerzeuger wie Verbund und Ørsted gegenüber ihren Wettbewerbern, nachdem die CO 2 -Preise in die Höhe geschossen sind.

Ihre Gewinne sind im Vergleich zu Unternehmen mit höheren CO 2 -Emissionen gestiegen, weil sie wesentlich niedrigere Emissionskosten aufweisen. Dies erhöht die Rentabilität, da der Strompreis insgesamt die höheren CO 2 -Kosten widerspiegelt.

Im Gegensatz dazu leiden nun diejenigen Versorger, die sich nach einem Jahrzehnt mit CO 2 -Preisen von 5 Euro pro Tonne in falscher Sicherheit wiegten. Dieser niedrige Preis verführte einige Unternehmen zu dem trügerischen Schluss, dass sie ihr Geschäft keiner grundlegenden Änderung unterziehen müssten.

2

CO 2 -Preise oder ähnliche Programme finden eine immer breitere Anwendung. Das Emissionshandelssystem der EU ist zukunftsweisend, da China, Kanada und Teile der USA allesamt Märkte für CO 2 -Preise nach dem Vorbild des EU-Systems entwickeln werden. Andere Länder führen CO 2 -Steuern oder Abgaben ein, die einen ähnlichen Effekt haben sollen.

Auch innerhalb der EU wird die CO 2 -Bepreisung ausgeweitet. Das CO 2 -Bepreisungssystem in der EU hat seine Ziele bislang erreicht und die Emissionen in den abgedeckten Branchen (Strom- und Wärmeerzeugung und energieintensive Industrieanlagen) um etwa 43 % gesenkt.

Aber es muss noch mehr getan werden, um das Ziel der EU zu erreichen, bis 2050 klimaneutral zu sein. Die EU hat bereits Pläne zur Ausweitung ihres EHS auf eine Vielzahl unterschiedlicher Bereiche veröffentlicht, darunter die Schifffahrt, der Straßenverkehr und Gebäude.

2

2

Unterdessen machen einige Unternehmen mit ihren Netto-Null-Klimaplänen Schlagzeilen, aber viele davon basieren auf der weit verbreiteten Nutzung der CO 2 -Kompensation. CO 2 -Kompensation gibt es in vielen Formen: Eine beliebte Option ist die Investition in Wiederaufforstungsprojekte.

Derartige Formen der Kompensation sind derzeit für viele Branchen billiger als Investitionen in emissionsarme Technologien, was die Unternehmensleitungen zu dem Schluss verleitet, dass sie sich einfach auf Kompensationen verlassen können, anstatt in kohlenstoffarme Produktion oder Technologie investieren zu müssen.

Dabei täuschen sie sich aber. Mit 5-10 US-Dollar pro Tonne sind die Preise für die CO 2 -Kompensation unhaltbar niedrig. Diese Unternehmen werden in Zukunft gezwungen sein, viel höhere Preise zu zahlen, um ihre Klimaverpflichtungen zu erfüllen, oder sie müssen von ihren Zielen abrücken.

Um zu verstehen, warum die Preise für die CO 2 -Kompensationen steigen, müssen wir das Gesamtbild betrachten. Alle Länder und Teilnehmer, die das Übereinkommen von Paris zum Klimaschutz von 2015 unterzeichnet haben, haben sich verpflichtet, zusammenzuarbeiten, um das Ziel zu erreichen, die globale Erwärmung auf 2 °C oder weniger im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Allgemein bekannt ist, dass es einfach nicht genug verfügbares Land gibt, um einen erheblichen Teil der weltweiten Emissionsreduktionen durch Wiederaufforstung zu decken. Dies gilt insbesondere in einer Zeit, in der die Weltbevölkerung wächst und der Druck auf die landwirtschaftliche Produktivität durch den Klimawandel selbst steigt.

So schätzt Oxfam International, dass allein die Nutzung von CO 2 -Kompensation zur Erreichung von Netto-Null im Unternehmenssektor eine Landfläche erfordern würde, die fünfmal so groß ist wie Indien und größer als das derzeit insgesamt verfügbare Ackerland auf der Welt. Die Wohltätigkeitsorganisation berechnete zudem, dass die Netto-Null-Verpflichtungen von nur vier großen europäischen Energieunternehmen bis 2050 die Wiederaufforstung von Land erfordern würden, das flächenmäßig mehr als doppelt so groß wäre wie Großbritannien.

Dieses Ausmaß an Landnutzungsänderungen in einer Zeit, in der die Ernteerträge durch den Klimawandel ohnehin unter Druck geraten, würde eine Inflation der Lebensmittelpreise garantieren.

2

Da die Nachfrage nach Wiederaufforstung (und anderen Formen der Kompensationen) steigt und das vordergründige Angebot an verfügbarem Land bereits aufgebraucht ist, ist mit einem erheblichen Preisanstieg zu rechnen, denn der Wettbewerb um Land nimmt angesichts anderer Nutzungsformen ungebrochen zu.

Bloomberg New Energy Finance befasste sich unlängst mit diesem Thema in einem ausgezeichneten Forschungsbericht (Long-Term Carbon Offsets Outlook 2022: Boom or Bust? 10. Januar 2022). Darin wurden Szenarien für den Kompensationsmarkt untersucht, die bevorstehenden Regulierungen zur Standardisierung des Marktes Rechnung tragen.

Die Studie kam zu dem Schluss, dass der Preis zur CO 2 -Kompensation im Jahr 2027 auf 47 US-Dollar pro Tonne und im Jahr 2029 auf über 200 US-Dollar pro Tonne steigen könnte.

Dies bezieht sich auf das sogenannte Science Based Targets-Szenario (SBTI), in dem die Vorschriften verschärft werden, sodass nur Formen der Kompensation mit tatsächlicher CO 2 -Eliminierung zulässig sind (d. h. keine Kompensationen für vermiedene Emissionen und keine Zusagen für vermiedene Entwaldung). Das bedeutet wiederum, dass die Nachfrage das Angebot aus den Netto-Null-Plänen der Unternehmen schnell übersteigen wird.

Das freiwillige Marktszenario geht unterdessen davon aus, dass sich der Kompensationsmarkt im Vergleich zu heute wenig ändern und Formen der Kompensation ermöglichen wird, die zukünftige Emissionen vermeiden, anstatt sie tatsächlich zu eliminieren. Dies führt zu einem Überangebot und hält die Kompensationspreise niedrig. Obschon dies heute der Fall ist, werden Kompensationen zur Vermeidung von Emissionen zunehmend kritisiert und strenger geprüft. Wir gehen davon aus, dass ihre fortgesetzte Verwendung im Unternehmenssektor schon bald verpönt sein wird.

Das Hybrid-Szenario geht von einer allmählichen Entwicklung des Kompensationsmarktes aus, vom heutigen freiwilligen Markt zum SBTI-Szenario.

Werfen wir einen Blick darauf, wie sich ein solches Szenario auf ein Unternehmen auswirken würde, das sich der Kompensation bedient, um eine Netto-Null-Verpflichtung zu erfüllen.

Nehmen wir zum Beispiel eine europäische Fluggesellschaft, die sich zu einem sofortigen Netto-Null-Ziel verpflichtet hat. Dazu erwirbt sie CO 2 -Kompensationen, um die gesamten Emissionen aus dem Betrieb ihrer Flugzeugflotte ab 2020 abzudecken. Kunden werden dabei nicht zur Kasse gebeten, vielmehr entrichtet das Unternehmen den Kompensationspreis.

Im Jahr 2019, bevor die Pandemie das Passagieraufkommen beeinträchtigte, beliefen sich die jährlichen Emissionen der Fluggesellschaft auf 8,3 Millionen Tonnen CO 2 . Bei 5 US-Dollar pro Tonne CO 2 lagen die Kosten für die Kompensation dieser Emissionen in einer Größenordnung von 40 Mio. US-Dollar.

Um diese Kosten mit den Gewinnen in Beziehung zu setzen, müssen wir erneut auf die Zeiten vor der Pandemie zurückblicken. In den fünf Jahren vor der Geschäftsunterbrechung durch Covid-19 erwirtschaftete dieses Unternehmen durchschnittlich 700 Mio. US-Dollar pro Jahr. Somit werden etwa 6 % der zugrunde liegenden Gewinne ausgegeben, um das Unternehmen auf "Netto-Null" zu bringen.

Man muss kein Mathematikstudium absolvieren, um zu berechnen, dass es bei einem EU-EHS-Preis von 100 Euro pro Tonne oder dem Squeeze-Szenario von Bloomberg NEF mit Kompensationspreisen von über 200 US-Dollar pro Tonne nach Abdeckung der Kosten für die CO 2 -Emissionen keine Gewinne mehr gäbe.

Die Kompensationspreise sind auf verführerisch, aber unhaltbar niedrig. Sie sind nicht zu rechtfertigen und werden nicht derart niedrig bleiben.

Allein der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass der Wert eines Baumes, der 50 Jahre braucht, um heranzuwachsen, und im Durchschnitt eine Tonne Kohlenstoff speichert, viel mehr als 5 US-Dollar betragen wird, da die Welt zu einer immer realistischeren Bepreisung von CO 2 -Emissionen gelangt. Einige Unternehmen begehen also einen großen Fehler, indem sie einen zu großen Teil ihrer Klimaanstrengungen für die Kompensation von Emissionen aufwenden.

Ob Unternehmen nun mit Kosten durch ein offizielles System wie das EU-EHS, eine staatliche CO 2 -Steuer oder den steigenden Preis von Kompensationen konfrontiert sind, zu denen sie sich verpflichtet haben, um ihre Netto-Null-Nachhaltigkeitszusagen zu erfüllen, eines ist klar:

Diejenigen Unternehmen, die jetzt wirklich die absoluten Emissionen reduzieren, werden viel besser aufgestellt sein, wenn die wahren Kosten der Emissionen ans Licht kommen.

Wichtige Informationen:

Die hierin enthaltenen Ansichten und Meinungen sind die der Autoren dieser Seite und repräsentieren nicht notwendigerweise die Ansichten, die in anderen Mitteilungen, Strategien oder Fonds von Schroders zum Ausdruck gebracht oder reflektiert werden. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist in keiner Weise als Werbematerial gedacht. Das Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht. Das Material ist nicht als Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung oder als Anlageempfehlung gedacht und sollte auch nicht als solche angesehen werden. Schroders geht davon aus, dass die hierin enthaltenen Informationen zuverlässig sind, übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Für Irrtümer in Bezug auf Fakten oder Meinungen kann keine Verantwortung übernommen werden. Bei individuellen Investitions- und/oder strategischen Entscheidungen sollte man sich nicht auf die Ansichten und Informationen in diesem Dokument verlassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse, die Kurse von Aktien und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Investierende erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück