Luxcara und Meta arbeiten bei der Versorgung mit Solarstrom in Dänemark zusammen. Meta will sich dort ausschließlich mit Solarstrom versorgen. Meta (vormals Facebook) hat drei langfristige Stromabnahmeverträge für Solarstrom mit Luxcara in Dänemark abgeschlossen. Diese PPA seien mit "as-produced"-Struktur für ein dänisches Solarportfolio ausgestattet, erklärte Luxcara. Die Projekte haben ferner eine installierte Leistung von mehr als 300 MWp und werden etwa 210 MWac grünen Strom ins Netz einspeisen.Dies ...

