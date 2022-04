Die Jungfraubahn hat auch 2021 rote Zahlen geschrieben. Noch immer fehlte wegen der Corona-Pandemie ein Grossteil der internationalen Gäste.Interlaken - Die Jungfraubahn hat auch 2021 massiv unter der Corona-Pandemie gelitten. Vor allem fehlten weiter die Touristen aus Asien. 2022 sieht der Bahnbetreiber nun als Übergangsjahr, bevor er 2023 wieder an das Rekordjahr 2019 anknüpfen will. «Es nützt nichts zurückzuschauen, wir müssen optimistisch in die Zukunft blicken», sagte Jungfraubahn-Chef Urs Kessler am Donnerstag vor den Medien.

