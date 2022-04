Gemäss Seco handelt es sich um Gelder auf gesperrten Konten sowie Liegenschaften in vier Kantonen. Die Schweiz habe so viele Gelder gesperrt wie kein anderes Land.Bern - Momentan sind russische Vermögenswerte im Umfang von 7,5 Milliarden Franken auf Basis der Sanktionen in der Schweiz gesperrt. Es handle sich um Gelder auf gesperrten Konten sowie Liegenschaften in vier Kantonen, sagte Erwin Bollinger, Botschafter und Leiter des Leistungsbereichs Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) vor den Medien in Bern.

