Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat weitere Hilfe für die Ukraine angekündigt. "Die Verbündeten sind bereit, noch mehr zu tun", sagte Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel nach dem NATO- Außenministertreffen.



Dabei gehe es um Waffenlieferungen, aber auch um finanzielle und humanitäre Hilfe. Genaue Angaben, insbesondere zu der Art von Waffen, die womöglich an die Ukraine geliefert werden, wollte Stoltenberg aus Sicherheitsgründen nicht machen. Jedenfalls müsse man der Ukraine helfen, sich zu verteidigen. Bezüglich des Massakers von Butscha sagte Stoltenberg, alle Verantwortlichen müssten "vor Gericht kommen".

