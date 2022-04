Für Beruhigung sorgte am Donnerstag, dass die konjunktursensiblen US-Technologiewerte nicht mehr ganz so stark unter Druck gerieten wie zuletzt.Paris / London - Der EuroStoxx 50 hat nach zuletzt herben Verlusten nur noch leicht nachgegeben. Für Beruhigung sorgte am Donnerstag, dass die konjunktursensiblen US-Technologiewerte nicht mehr ganz so stark unter Druck gerieten wie zuletzt. Mit der anhaltenden Aussicht auf eine straffere Geldpolitik der tonangebenden US-Notenbank Fed blieben die Anleger jedoch vorsichtig.

Den vollständigen Artikel lesen ...