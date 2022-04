Die Beteiligungsgesellschaft von Starinvestor Warren Buffett steigt in grossem Stil beim Computer-Konzern HP Inc ein.Omaha - Die Beteiligungsgesellschaft von Starinvestor Warren Buffett steigt in grossem Stil beim Computer-Konzern HP Inc ein. In der Nacht auf Donnerstag gab Berkshire Hathaway in Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht bekannt, in mehreren Transaktionen rund 121 Millionen Aktien von HP gekauft zu haben. An der Börse gab das Investment dem Unternehmen kräftig Kursauftrieb.

Den vollständigen Artikel lesen ...