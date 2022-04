Druck auf den Euro übt seit einiger Zeit die erwartete Geldpolitik der US-Notenbank aus.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel weiter nachgegeben. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0855 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor einem Monat. Auch gegenüber dem Franken schwächt sich die Gemeinschaftswährung etwas ab. Im Frühgeschäft notiert das Währungspaar EUR/CHF bei 1,0155 nach 1,0161 am Vorabend. Dagegen hat der Dollar zum Franken minim auf 0...

