Der SMI notiert gegen 09.15 Uhr 0,56 Prozent höher bei 12'442,02 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse startet mit Gewinnen in den Freitagshandel. Positiven Vorgaben aus den USA, wo die Aktienkurse am Vortag die Wende ins Plus geschafft hatten, stimmten die Anleger positiv, heisst es am Markt. Dabei haben laut Händlern starke Daten vom US-Arbeitsmarkt und eine Entspannung bei den Ölpreisen der Wall Street Auftrieb gegeben. Positiv sei auch, dass sich die Inversion...

