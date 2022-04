FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.04.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES MULBERRY GROUP PRICE TARGET TO 357 (315) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS MOONPIG PRICE TARGET TO 390 (430) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 350 (320) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 460 (610) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 11000 (9000) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS HOWDEN JOINERY PRICE TARGET TO 941 (1095) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 189 (216) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VOLUTION GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 480 (560) PENCE - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 255 (275) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 250 (280) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 225 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS NINETY ONE PRICE TARGET TO 255 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 295 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CMC MARKETS PRICE TARGET TO 400 (410) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1750 (2150) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

