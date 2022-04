Luxcara zufolge handelt es sich bei der Vereinbarung insgesamt um den bislang größten Solarstrom-Abnahmevertrag des Landes. Meta, ehemals Facebook, will den Strom unter anderem für sein Rechenzentrum in Odense nutzen.Luxcara engagiert sich in Europa schon länger im Bereich förderfreier Solarparks und langfristiger Stromabnahmeverträge - unter anderem in Spanien, in Deutschland und in Dänemark. Für Dänemark meldet das spanische Unternehmen nun einen PPA für ein Solarportfolio, welcher der bislang größte im Land sein soll: Der früher als Facebook bekannte Konzern Meta will demnach Strom aus 210 ...

