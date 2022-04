Die Flash-Daten der CME Group für die Gold-Futures-Märkte zeigen, dass das Open Interest am Donnerstag zum dritten Mal in Folge gestiegen ist, dieses Mal um fast 2K Kontrakte. Das Volumen hingegen schrumpfte um rund 26,7K Kontrakte, nachdem es zwei Tage in Folge gestiegen war. Gold bleibt bei $1960 gedeckelt Der ordentliche Anstieg des Goldpreises ...

Den vollständigen Artikel lesen ...